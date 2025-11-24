Juventus, le parole di Sorrentino:”Ho visto segnali positivi”

Stefano Sorrentino parla della Juventus:” A firenze nonostante il risultato qualcosa di positivo si è visto“.

Durante la trasmissione televisiva la Nuova DS, Stefano Sorrentino è intervenuto per commentare la prestazione dei bianconeri contro la Fiorentina. Di seguito le due parole:

”È un peccato perché la Juventus le occasioni le ha avute e se Vlahovic fa gol subito davanti a De Gea, parliamo di un’altra partita. Dei passi avanti ci sono, ho visto dei segnali positivi, ma è chiaro che ci vuole tempo. Anche se Spalletti è un grandissimo allenatore, ha bisogno di tempo. Da quando è arrivato ha avuto poco tempo a disposizione per lavorare con i propri giocatori”.

Sorrentino sul futuro della Juventus: “Il mio pensiero è che per Natale potremmo sicuramente tirare fuori un bilancio e vedere i progressi della squadra. I valori ci sono, ci sono alcuni giocatori con delle situazioni tipo Vlahovic in scadenza, che sono da sistemare perché alla lunga possono portare dei problemi. Ma comunque qualcosa di positivo si è visto”.