Juve, Sorrentino su Ottolini: “È un professionista straordinario”

Così Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo e oggi direttore tecnico del Bra in Serie C, su Marco Ottolini

Marco Ottolini è il candidato numero uno per ottenere il ruolo di direttore sportivo della Juventus. In particolare, sull’attuale ds del Genoa si è espresso anche Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo e Palermo e oggi direttore tecnico del Bra in Serie C, che -tra l’altro- è stato compagno di corso di Ottolini a Coverciano.

L’ex portiere, in particolare, ha parlato così dell’uomo che Comolli avrebbe scelto come nuovo direttore sportivo del club bianconero: “È un professionista straordinario, ha un livello di preparazione fuori dal comune. E poi è un’ottima persona, dalla mentalità aperta: parliamo di un uomo abituato ad avere contatti con tantissimi addetti ai lavori”.