Intervenuto nel corso de La Nuova DS, l’ex portiere Stefano Sorrentino non le ha mandate a dire, e ha criticato fortemente la squadra bianconera. Secondo il suo pensiero, la Juventus, ha pagato il fatto di non avere campioni in squadra e giocatori in grado di prendersi la responsabilità in determinati momenti.

Il commento di Sorrentino

"E' chiaro che, se a due partite alla fine hai questo vantaggio, con le buone o con le cattive, tu lo devi portare fino in fondo. Abbiamo sempre detto che questa squadra ha dei picchi, soprattutto verso il basso, di mancanza di personalità, non ha giocatori con quello spessore.

Si prendono le responsabilità sempre gli stessi, abbiamo visto che per lunghi tratti senza Bremer, la difesa faceva acqua da tutte le parti, adesso con Bremer hanno rimesso le cose a posto, però mancano dei leader, mancano dei veri campioni, campioni con la C maiuscola, perché non basta saper calciare o stoppare bene una palla, ma bisogna anche sapere e avere soprattutto gli attributi, soprattutto quando ci sono queste partite qui".