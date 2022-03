Dybala pensa sul serio all’Inter: la Joya vuole fare uno sgarbo alla Juve?

Dove andrà Dybala la prossima stagione? Il futuro de La Joya è ancora tutto da scrivere ma l'Inter è un'ipotesi concreta

redazionejuvenews

Per mesi e mesi voci sul possibile rinnovo di contratto di Paulo Dybala si sono susseguite una dopo l'altra, senza sosta. Qualche giorno fa è arrivata la decisione finale: la Joya a fine stagione lascerà la Juventus. A confermarlo anche lo stesso ad bianconero Arrivabene, che ha ammesso che: "Dybala non è più al centro del progetto". Dopo anni di onorato servizio, di gol e emozioni in maglia bianconera, il fantasista argentino si trova ora alla ricerca di una nuova casa. Ma dove? Una delle ipotesi più intrigante è l'Inter, che attira l'argentino per una serie infinita di motivi.

Al primo posto c'è la voglia di rivincita. Paulo sarebbe rimasto volentieri a Torino, città in cui è arrivato da giovanissimo e dove poi è cresciuto. La Juventus però visti i problemi fisici ha preferito puntare su Vlahovic e fare altre scelte. In un certo senso il classe 1993 si è sentito tradito da quella che ormai considerava casa sua. Ecco quindi che la possibilità di passare in nerazzurro potrebbe essere molto interessante: rimanere in Serie A e segnare alla sua ex squadra, farli rimpiangere della scelta.

Poi c'è un motivo psicologico, mentale. Dybala vuole essere al centro del progetto. Atletico Madrid, Tottenham, Barcellona, PSG, in nessun'altra squadra la Joya potrebbe essere la star, solo nell'Inter. In nerazzurro Paulo verrebbe coccolato da Beppe Marotta, l'uomo che per primo puntò su di lui quando ancora non era nessuno. Troverebbe un allenatore che ama il calcio tecnico come Inzaghi, che lo renderebbe il fiore all'occhiello della squadra, in tandem con Lautaro Martinez. Una coppia tutta albiceleste, argentina come Zanetti, vicepresidente nerazzurro e leggenda per tutti i suoi connazionali. Crespo, Milito, Icardi, Lautaro, Dybala sarà l'ennesimo grande talento di un'Inter che ha sempre parlato argentino. Insomma, i motivi per trasferirsi a Milano ci sono tutti. Ora la palla passa al club nerazzurro e al giocatore.