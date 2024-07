Via Szczesny, ormai fuori dal progetto della Juve, dentro Di Gregorio. L’ex Monza è stato appena acquistato dai bianconeri e si prepara a essere il titolare della squadra di Thiago Motta, con Perin come vice. Ma siamo sicuri che le gerarchie siano così chiare? Juve, le parole di Sorrentino Intervistato da La Stampa l’ex portiere

Via Szczesny, ormai fuori dal progetto della Juve, dentro Di Gregorio. L’ex Monza è stato appena acquistato dai bianconeri e si prepara a essere il titolare della squadra di Thiago Motta, con Perin come vice. Ma siamo sicuri che le gerarchie siano così chiare?

Juve, le parole di Sorrentino

Intervistato da La Stampa l’ex portiere Sorrentino ha detto: “Penso che Di Gregoria possa raccogliere l’eredità di Szczesny, ma non sarà semplice. Parliamo di uno che ha preso il posto di Buffon e lo ha fatto con questa personalità e questi risultati. Saranno chiare le gerarchie con Perin? Mattia è un secondo solo alla Juve, in qualsiasi altra squadra sarebbe titolare. Ma le gerarchie per i portieri sono fondamentali, penso che Di Gregorio sarà il titolare. Anche se Thiago Motta a Bologna ha fatto vedere che sa cambiare spesso pure a seconda degli avversari, ci sarà spazio per tutti tra campionato e coppe”.