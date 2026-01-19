Juve, Sorrentino a Rai Sport: “I bianconeri possono tranquillamente arrivare in Champions League”

Il pensiero di Stefano Sorrentino sulla lotta Champions. L’ex portiere ha fiducia nella Juventus e nel lavoro di Spalletti.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Stefano Sorrentino ha parlato della lotta per un posto nella prossima Champions League. Leggiamo il pensiero sulla squadra di Luciano Spalletti:

“Se le prestazioni continuano a essere come quella contro il Cagliari la Juventus può farcela, ma sicuramente serve altro. Il Milan ha risolto il problema della punta, la Roma idem, manca ancora la squadra bianconera che se riesce a trovare una punta di spessore, potrà andare a disturbare quelle che ha davanti, perché comunque è a tre punti dalla Roma, quindi è là, stanno lottando, ci sono tanti sconti diretti, quindi sotto questo punto di vista la Juventus targata Spalletti è completamente un’altra squadra. Però se questa qua è la Juve, io sono convinto che arriveranno tra le prime 4″. Queste le parole di Stefano Sorrentino.