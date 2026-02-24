Juve, Sorrentino a La Nuova DS: “Secondo me la squadra ha staccato la spina a livello mentale”

Stefano Sorrentino ha analizzato quali sono secondo lui le cause del momento di difficoltà della Juventus.

Ospite della trasmissione La Nuova DS, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha spiegato il momento di difficoltà che sta vivendo la squadra bianconera. Di seguito le sue parole:

”Indossare quella maglia porta grandi responsabilità, ho visto una Juve che giocava con sufficienza sabato e questo non è accettabile. Poi tanta confusione e tanti errori, e in questo emerge la poca personalità del gruppo, che tende ad andare facilmente in crisi. Sette giorni fa si parlava di una grande Juve in dieci contro l’Inter, poi c’è stato il tracollo di Istanbul e la figuraccia contro il Como, segnale che secondo me la squadra ha staccato dal punto di vista mentale“.