Juve, sorpresa Mckennie: si tratta nuovamente il rinnovo

Dopo il reintegro in rosa, Weston Mckennie potrebbe allungare la sua avventura alla Juve: il club bianconero rifletterebbe sul suo rinnovo

Quello di Weston Mckennie è forse uno dei casi più particolari della storia recente della Juventus. Il centrocampista americano continuerebbe a vivere la sua avventura in bianconero al pari di una lunga esperienza sulle montagne russe. Infatti, dopo essere stato messo fuori dal progetto inizialmente per due stagioni consecutive, in entrambi i casi il giocatore sarebbe stato poi reintegrato.

La proposta di rinnovo a Mckennie

Da quanto il giocatore è ritornato dal prestito al Leeds di due stagioni fa, la sua presenza alla Juventus è stata un continuo punto interrogativo. Dopo l’ennesimo reintegro, secondo Sportmediaset, addirittura la Juventus intenderebbe offrirgli un prolungamento di contratto. Spinti dall’idea di non perderlo a parametro zero, il club bianconero penserebbe di allungare il contratto di un anno offrendogli 2,5 milioni di euro a stagione e un opzione per quello successivo. Così fosse, la palla passerebbe totalmente al giocatore.