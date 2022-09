News Juve, colpo di scena: a Torino pensano ad una proposta formale

Settimana da dimenticare per la Juventus che vuole rialzarsi in maniera veemente contro il Monza del neo tecnico Raffaele Palladino. Dopo gli ultimi risultati in campionato e in Champions, Massimiliano Allegri ha il mirino puntato su di lui. Se è vero che sono mancati all'appello per infortunio dei calciatori fondamentali, molte responsabilità dello scarso rendimento della squadra vanno attribuite al tecnico toscano.