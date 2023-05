Emery: “La Juve ha una rosa superiore ma la mentalità del Siviglia…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Unai Emery ha parlato della sfida di Europa League tra Juve e Siviglia : "È come una grande finale . Sono convinto che chi avrà la meglio tra bianconeri e andalusi, poi a Budapest sarà favorito per conquistare il trofeo. La Juve per la qualità della rosa e il Siviglia per la mentalità da campione che ha in questa competizione ".

"Faccio il tifo per il Siviglia - ha continuato -. Però, se i big di Allegri saranno focalizzati su questa Coppa, la Juventus partirà con un leggero vantaggio. I bianconeri sono in ripresa e hanno riacquistato i 15 punti di penalizzazione in campionato. E se non ricordo male non vincono un trofeo internazionale dagli anni Novanta. La squadra di Allegri ha una bella occasione, però la Juve dovrà avere un grandissimo rispetto del Siviglia per tutti i 180’. Con il nuovo allenatore, Mendilibar, si è risollevato e ha giocatori di esperienza. Non hanno eliminato per caso il Manchester United nei quarti. Giocare al Sanchez Pizjuan è dura per tutti e al ritorno lo sarà anche per la Juve. A Siviglia c’è un’atmosfera unica".