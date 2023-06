Juve, sirene turche per due giocatori bianconeri: gli scenari

Secondo Tuttosport, tra i possibili giocatori che lasceranno Torino nelle prossime settimane ci sono Alex Sandro e Arhur Melo . Nelle scorse settimane è scattato il rinnovo automatico del difensore brasiliano legato al numero di presenze stagionali. Tuttavia -dopo una stagione negativa e in netto calo rispetto al passato- l'entourage di Alex Sandro starebbe studiando una soluzione per rescindere il contratto .

Il giocatore vorrebbe lasciare i bianconeri dopo ben otto stagioni anche perché nel frattempo sarebbe spuntato l'interesse del Galatasaray, che lo porterebbe in Turchia da svincolato raggiungendo altri ex volti della Serie A, come Icardi e Zaniolo. Allo stesso tempo la dirigenza della Juve alleggerirebbe il monte ingaggi, dato che Alex Sandro percepisce ben 6 milioni di euro netti a stagione.