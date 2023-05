Al momento infatti dall'Italia le cifre non possono competere con le disponibilità del Brighton che non si lascerebbe intimorire dai 40 milioni chiesti dal Sassuolo per la cessione definitiva del giocatore. L'Inter potrebbe pensare ad un prestito mentre la Juventus è ancora impegnata nelle questioni legali. Probabilmente -come anche ribadito dallo stesso Frattesi- si rimanderà tutto alla fine del campionato che ormai è agli sgoccioli.