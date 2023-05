Il The Guardian attacca la Juve: “Era del calcio a cui guarderemo con vergogna”

La Juventus è stata penalizzata nuovamente in classifica di dieci punti, con i bianconeri che sono finiti ai margini delle zone europee e che dovranno cercare, nelle ultime due partite di campionato, di trovare la qualificazione ad una delle competizioni UEFA per il prossimo anno. In attesa di un ulteriore ricorso per le decisioni della CorteFederale, che sembra i bianconeri abbiano intenzione di portare avanti, la notizia sulla penalizzazione della Vecchia Signora ha fatto il giro del continente.