Juve, si pensa al nuovo direttore sportivo: ecco i possibili nomi

Ecco in possibili profili per il nuovo direttore sportivo della Juventus: il 'casting' ora è aperto

Con le inibizioni confermate ad Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini adesso la Juve è a caccia di un nuovo ds. Paratici ha deciso di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze Figc e Fifa : questo quanto emerso dal comunicato diffuso dal Tottenham (che ha già scelto Scott Munn come suo sostituto).

Con l'addio di Federico Cherubini in estate, per l'incarico di direttore sportivo ci sono diversi profili. Oltre al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ci sarebbero anche Frederic Massara (ora al Milan e legato ai rossoneri per un'altra stagione),Andrea Berta (all'Atletico Madrid) ma anche Giovanni Rossi del Sassuolo che al momento sembra il nome più caldo.