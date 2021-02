Juve, si lavora senza sosta a due rinnovi

TORINO- Non ci sono solo i risultati sul campo a tenere banco in casa Juventus in questi giorni. Il club bianconero, infatti, tra mercato e conferme, sta lavorando già per progettare la rosa da affidare a mister Andrea Pirlo nella prossima stagione. La dirigenza del club campione d’Italia è soprattutto al lavoro per i rinnovi di due calciatori: Gianluigi Buffon e Radu Dragusin.

Il portierone, tornato a Torino nell’estate del 2019 dopo l’annata passata con la maglia del Psg, non ha alcuna intenzione di smettere nonostante la carta d’identità, alla voce età, reciti 43 anni. E la Juve, dal canto suo, non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di nuovo di uno dei numerosi leader del suo spogliatoio. Buffon, come si evince dalle numerose occasioni in cui è sceso in campo fin qui (ultima la gara di martedì contro l’Inter, che ha segnato il passaggio alla finale di Coppa Italia), è ancora considerato un elemento fondamentale dello scacchiere del club bianconero, pronto a prolungare di un altro anno il suo contratto, rimandando ancora una volta il ritiro, come riferito dal quotidiano La Stampa.

Discorso quasi simile per il giovane difensore rumeno. Aggregato quest’anno alla prima squadra dalla formazione Under23, il ragazzo gode della massima stima di tutto l’ambiente bianconero, pronto a puntare con decisione su di lui per la difesa del futuro. Il classe 2002, che da poco ha compiuto 19 anni, ha il contratto in scadenza a giugno, ma la Juve non vuole rischiare scippi da parte di altri club (Lipsia su tutti). Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, la dirigenza juventina è al lavoro con l’entourage dell’ex Regal Bucarest e l’accordo sarebbe ad un passo. Nei prossimi giorni sono attese firme ed annuncio ufficiale da parte della Juventus stessa che, tra vecchie glorie e giovani speranze, sta pian piano costruendo un nuovo ciclo.