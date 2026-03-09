Juve, si lavora al rinnovo di Khephren Thuram

La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Thuram per evitare interessamenti dalla Premier League.

In casa Juve proseguono i lavori per quel che riguarda i rinnovi di contratto. Dopo le ufficialità prima di Yildiz, poi di McKennie, la società bianconera vorrebbe ora prolungare il contratto di Khephren Thuram.

Il club avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e, le prossime settimane potrebbero essere già decisive per conoscere il futuro del centrocampista francese. Come riporta Tuttosport, dietro la volontà della Juventus di procedere al rinnovo di contratto, ci sarebbe anche la volontà di mandare un segnale a tutti quei club che hanno nel radar il giocatore. Come si legge sul quotidiano, ci sono diverse squadre soprattutto dalla Premier League, che avrebbero mostrato interesse per il figlio d’arte.

Le cifre del possibile rinnovo

Attualmente Thuram ha uno stipendio di circa 2.5 milioni di euro, cifra non elevata considerando il ruolo che ha all’interno della squadra. Il suo contratto scade nel 2029, quindi il prolungamento vorrebbe dire riconoscere al francese la giusta importanza. Le nuove cifre potrebbero arrivare a toccare i 4 milioni di euro, cifri simili su cui la Juventus sta ragionando anche per Locatelli.