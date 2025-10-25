Juve, settimana cruciale per Tudor: in caso di sconfitta all'Olimpico...

Per Igor Tudor è una settimana da dentro o fuori: sarà decisivo anche l'esito del big match dell'Olimpico Lazio-Juve

Dopo la vittoria nel derby d’Italia, la Juve ha inanellato una serie di risultati piuttosto deludenti, Tra Champions League e Serie A, infatti, i bianconeri hanno pareggiato consecutivamente cinque gare, per poi perdere le ultime due. La Signora ha eguagliato il record di match senza vittorie della gestione Ranieri, nella stagione 2008-09.

Proprio per questo motivo, la partita contro la Lazio di domani sera potrebbe essere giovedì da dentro o fuori. In caso di vittoria, e prestazione convincente, il croato sarebbe ovviamente al sicuro. Tuttavia, in caso contrario, potrebbe anche essere una delle ultime gare da tecnico della Signora. L’ex Verona è ad un vero e proprio bivio.