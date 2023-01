Serie A – La classifica dopo 20 giornate: comanda il Napoli, Juve 13esima

Dopo 20 giornate di Serie A la Juve si ritrova 13esima in classifica a soli 23 punti. Il Napoli in testa dista ben 30 punti

redazionejuvenews

Con il triplice fischio del match tra Udinese e Verona è ufficialmente finita la 20esima giornata di SerieA. Per la Juve è stato un fine settimana ricco non particolarmente felice, segnato dalla sconfitta contro il Monza. La squadra di Palladino si è confermata la bestia nera dei bianconeri, vittoriosa in campionato tanto nel match di andata quanto in quello di ritorno. Ma come è cambiata la classifica del campionato italiano?

Resta saldamente in testa alla Serie A il Napoli, che grazie alla vittoria per 2-1 contro il Napoli sale a quota 53 punti in classifica. Al secondo posto l'Inter a 40 punti, seguita da Lazio, Atalanta e Milan a 38 e dalla Roma a 37. La distanza tra la squadra di Spalletti e le inseguitrici è quindi molto ampia, con gli azzurri che cominciano già a sentire odore di scudetto.

Con 15 punti in più la Juve sarebbe di diritto all'interno del gruppo in lotta per un posto in Champions League, ma dopo la penalizzazione è costretta a lottare a metà classifica, 13esima a quota 23. I bianconeri sono quindi molto più vicini all'ultimo posto, occupato dalla Cremonese, che dal primo. Una situazione grave e a tratti paradossale. Riuscirà la squadra di Allegri a guadagnare almeno un posto in Europa?