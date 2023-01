Monza, Palladino: “Questa partita resterà nella storia del club”

Le parole dell'allenatore del Monza Palladino ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juve: "Oggi è stata una giornata molto bella, emozionante. Allegri è una persona fantastica e ricevere i suoi complimenti è stato un grande piacere. Cravatta? Prima della partita Galliani mi aveva detto che se avessimo fatto risultato me l'avrebbe regalata. Credo che questa partita resterà nella storia del Monza".

"Dal mio arrivo abbiamo fatto un grandissimo percorso - ha continuato. La vittoria nell'andata contro la Juve è stato l'inizio di tutto: oggi è stata una gara perfetta, la coronazione di quanto fatto fin qui. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' per difenderci dagli attacchi dei grandi giocatori della Juve. Mi è piaciuto tutto, c'era bisogno anche di questo".

Sulla fase difensiva: "Abbiamo lavorato tutta la settimana sulle transizioni negative perchè sappiamo che la Juve riparte molto bene in contropiede. Quando si perde palla il rischio era prendere delle ripartenze e per questo abbiamo studiato bene come difenderci. E' un gruppo eccezionale di ragazzi che possono fare bene".