Serginho, ex terzino sinistro brasiliano che ha giocato nel Milan, si sofferma sulla lotta scudetto, inserendo anche la Juve. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Allegri continua a frenare sullo scudetto? Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: anche se i bianconeri non sono al meglio, sono comunque una squadra forte. L’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capiremo meglio.”
Juve, Serginho: “I bianconeri non sono al top. Ma tra qualche mese…”
24 Ottobre, 11:34
