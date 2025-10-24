Juve, Serginho: "I bianconeri non sono al top. Ma tra qualche mese..."

Serginho, ex terzino del Milan, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla lotta scudetto, inserendo anche la Juve

Serginho, ex terzino sinistro brasiliano che ha giocato nel Milan, si sofferma sulla lotta scudetto, inserendo anche la Juve. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Allegri continua a frenare sullo scudetto? Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: anche se i bianconeri non sono al meglio, sono comunque una squadra forte. L’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capiremo meglio.”