Juve, Serena a Sky: “Nel derby d’Italia tutto può succedere”

Leggiamo cosa ha detto Aldo Serena in merito al prossimo derby d’Italia. La gara si disputerà sabato 14 febbraio alle ore 20:45.

Mancano sempre meno giorni al tanto atteso derby d’Italia. Proprio per parlare di questa gara, è stato intervistato da Sky Sport l’ex attaccante Aldo Serena. Quest’ultimo ha espresso la sua opinione sulla stagione della Juventus e dell’Inter. Qui sotto le sue parole:

THURAM:‘‘La scorsa stagione Thuram era stato fantastico, aveva preso in mano le redini dell’attacco. Aveva lavorato in termini di gol e di leadership, poi si è un po’ eclissato. Deve ritrovare le sue caratteristiche e la gioia nel fare gol”.

RINNOVO VLAHOVIC:‘‘Per me la Juventus deve provare a rinnovare. Vlahovic deve mettersi la mano sul cuore. Per me lui è uno che ha sempre voglia di migliorare e nelle intenzioni lo si è visto sempre alla Juventus, poi nei fatti un po’ meno. Anche per lui potrebbe essere una rivincita, ridursi un po’ l’ingaggio per tornare ad essere protagonista con la Juventus”.

YILDIZ :“Il suo rinnovo è stato un colpo doveroso, per la società e per un ragazzo che si identifica con questi colori. Lui ha dimostrato di credere in questa Juventus. Ora la società deve trovare dei centrocampisti totali, non solo degli incursori. Servono quelli che hanno idee, invenzioni. Il paragone con Pirlo è indecoroso con chiunque, ma come tipologia serve quello”.

DERBY D’ITALIA:”Non credo sarà una partita pirotecnica come all’andata. L’Inter è claudicante nelle gare di alto livello, infatti vorrà fare bottino pieno. Questa Juventus però è un brutto cliente, è imprevedibile. La partita è aperta a tutti i risultati”.