News Juve / Se Allegri “floppa” Giuntoli ha già scelto il prossimo mister

La Juventus ha deciso di continuare con Allegri. Ma se i risultati non dovessero arrivare allora tutto cambierebbe

redazionejuvenews

Inutile girarci intorno: ci sono molti più tifosi della Juventus infelici per la permanenza di Allegri, rispetto a quanti ne siano contenti. Questo è qualcosa che si percepisce e per cui non serve fare ricerche particolari. Ma a quanto pare, la Juventus avrebbe le idee molto chiare e nello specifico proprio Giuntoli sembrerebbe già sapere come muoversi da qui al prossimo futuro.

Juventus Football Club: che succede se salta Allegri — La Juventus deve vincere. Sono in molti a pensare che la semplice qualificazione alla prossima Champions League non possa davvero bastare per confermare anche l'anno prossimo Allegri. Prematuro parlarne ora, per carità. Ma le parole del tecnico hanno già aperto le polemiche. Per questo motivo, c'è chi si chiede cosa potrebbe accadere nel caso in cui la Juventus non dovesse arrivare (per dire) almeno seconda. Ed è qui, che subentrerebbe la mossa di Giuntoli.

Juve, chi al posto di Allegri? — Il nuovo dirigente bianconero somiglia per molti versi a Marotta. Colui che della Juve, ha fatto veramente le fortune. Come lui, pure il Buon Cristiano ama non farsi trovare impreparato e per questo ci sarebbe già il nome del tecnico che vorrebbe chiamare sulla panchina Juventina nel caso in cui Allegri dovesse - come abbiamo titolato - floppare.

Il tecnico sarebbe molto probabilmente Luciano Spalletti. In molti sono convinti che la Juventus avrebbe dovuto chiamarlo subito, già da quest'anno. Ma liberare Allegri sarebbe stato molto complesso per le casse bianconere. E per questo, s'è deciso di aspettare almeno un altro anno ancora. Come a dire: Max dovrà guadagnarsi sul campo la riconferma. In caso contrario, anche se con un anno ancora di contratto, Giuntoli non avrebbe troppi problemi a sollevarlo dall'incarico. Per guardare oltre, probabilmente verso Luciano Spalletti.