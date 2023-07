Mercato Juve / Pedullà scatenato: “Grande colpo vicino! E non solo!”

Juventus all'opera in sede di calciomercato. Arrivano aggiornamenti molto interessanti relativi a quello che potrebbe avvenire e a cui Giuntoli starebbe lavorando. A dare tutte le novità, ci ha pensato come sempre Alfredo Pedullà che attraverso i canali di Sportitalia ha fatto il punto sia sulle possibili entrate che sulle possibili uscite.

Tanto per iniziare c'è la questione relativa ai calciatori che potrebbero salutare e dire addio alla Juventus. Ci sono diverse questioni da risolvere in merito con tanti nomi sulla lista delle partenze. Nello specifico però ce ne sono un paio ovviamente più pesanti degli altri.

Il riferimento va a Chiesa e Vlahovic su cui Alfredo Pedullà ha detto quello che è il suo pensiero, riportando le sue notizie e le sue informazioni: "Quello che posso dirvi è che sia Vlahovic che Chiesa non hanno più alcun tipo di felling con Allegri. Entrambi, quindi, vogliono andare via per dei motivi chiari. La vicenda legata a Vlahovic, ad esempio, è diplomatica. Lui sperava nel PSG prima della tournée. Il calciatore ha già un accordo totale con i Parigini. Ma attualmente a frenare tutto è la situazione legata a Mbappé che ovviamente condiziona tutti". Poi Pedullà, va avanti parlando di altro, sempre in relazione alla Juventus.