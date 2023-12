Szczesny: “Non mi aspetto una Juve che faccia tiki-taka con l’80% di possesso”

Al termine della partita contro la Roma il portiere della Juve Szczesny è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un buon girone di andata anche se manca ancora una gara, non bisogna accontentarsi perché avevamo questo obiettivo della zona Champions e siamo due punti dietro l'Inter. Dobbiamo sognare lo scudetto e non possiamo scappare dalla responsabilità di essere la Juventus e lottare per gli obiettivi massimi".