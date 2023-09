Juve, Schiffo: “Pogba? Difficile stabilire un diretto coinvolgimento”

Su Radio Radio Lo Sport, Luigi Schiffo ha parlato del caso che riguarda il giocatore della Juventus Paul Pogba. Ecco le sue parole: “Credo che questa vicenda sia inserita nella sfera di una non volontarietà da parte del calciatore. Come i casi precedenti avvenuti in Serie A. Giocatori come Palomino, Joao Pedro, Guardiola e altri, hanno scontato squalifiche di un anno al massimo. Proprio perché è sempre difficile in queste situazioni stabilire un diretto coinvolgimento da parte del calciatore. Non è accettabile però che le responsabilità possano essere attribuite alla Juventus, alla luce di un possibile vantaggio economico che la società trarrebbe dalla risoluzione del contratto del francese".