Le parole dell'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino sulla Giustizia Sportiva: l'intervista

La Juve degli ultimi anni è stata pesantemente coinvolta in scandali extra campo, con la Giustizia Sportiva che ha quindi deciso di punire i bianconeri.

Juve, le parole di Scanavino

L’ad bianconero Scanavino intervistato da Tuttosport a proposito ha detto: “Il grande stratega è stato il presidente, Gianluca Ferrero che ha approcciato la cosa in modo molto concreto e pragmatico. Abbiamo fatto delle scelte di confronto e di dialogo per non compromettere ulteriormente la classifica del campionato. In questo modo, gestendo in modo pratico anche la situazione europea, siamo riusciti a partecipare alla prossima Champions. Sulla disparità di giudizio tra noi e gli altri non so cosa rispondere. Diciamo che ci sono molte situazioni ancora pendenti, aspettiamo di capire come verranno giudicate e se verranno giudicate. Sicuramente la cosa che è peculiare nel caso della Juventus è che la precedente dirigenza è stata intercettata per mesi con migliaia di ore di intercettazione. Trattamento che non mi sembra sia stato, neanche in minima parte, riservato ad altri che avevano più o meno le stesse problematiche. Dopodiché, sul giudizio, sul trattamento definitivo, aspettiamo di vedere cosa succederà anche per gli altri”.