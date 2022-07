Mercato Juve / Paredes: ci siamo! In attacco Morata, ma c’è una sorpresa

Dopo gli arrivi di Pogba , Di Maria e Bremer , la Juve non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi e continua a lavorare su più tavoli di mercato . Centrocampo e attacco ora paiono avere la priorità nei piani della Juventus. Nel primo caso, occhio a Leandro Paredes . Il nome dell'argentino infatti si sta facendo sempre più caldo in ottica bianconera, con Allegri che apprezza molto il giocatore e che non disdegnerebbe di avere a disposizione un regista come lui per sistemare definitivamente la propria mediana. Dopo le notizie che già vi abbiamo riportato nelle scorse ore, adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti degni di nota.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset infatti, la Juve starebbe facendo assolutamente sul serio per Paredes . Tanto che già la prossima settimana potrebbe arrivare la svolta decisiva nella trattativa con il PSG . Il club bianconero si sarebbe fatto concretamente avanti, avrebbe già messo in cassaforte il "sì" di Paredes e ora starebbe spingendo per ottenere pure quello del club parigino. Secondo calciomercato.com, un ruolo chiave potrebbe giocarlo Adrien Rabiot , che potrebbe essere inserito nell'affare con il PSG. Una carta che potenzialmente potrebbe sbloccare l'affare Paredes . Di sicuro saranno giorni caldi in tal senso. Ma occhio anche al reparto avanzato.

Il preferito di Allegri per l'attacco, come ben sappiamo, rimane Alvaro Morata. Nonostante le smentite di rito di Arrivabene, secondo Sport Mediaset la Juventus sta continuando a trattare con l'Atletico Madrid. La Juve vuole Morata e Morata vorrebbe la Juve, anche se la trattativa con gli spagnoli rimane comunque molto complessa. Ecco perché non sono escluse sorprese alternative a Morata. Sport Mediaset rilancia infatti anche la candidatura di Andrea Belotti come vice Vlahovic, un possibile colpo a sorpresa a costo zero che rimane sullo sfondo. Sull'ex granata ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, mentre per la Juventus la pista Belotti potrebbe decollare solo quando ci sarà la certezza di non poter arrivare a Morata. In tutto questo però, grande attenzione. Non solo Paredes e Morata, Agnelli è scatenato: in programma (almeno) altri 4 grandi colpi! <<<