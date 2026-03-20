Juve-Sassuolo, numeri e statistiche del match

Per la 30ª giornata di Serie A, la Juve scende in campo all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. I numeri della gara

Juve-Sassuolo, gara valida per la 30ª giornata, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato alle ore 20:45. E c’è perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra bianconeri e neroverdi nel massimo campionato italiano: con due successi per parte. I bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2 (dati Opta).

La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in serie A: 16 sulle 23 totali. Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Davide Frattesi e Maxime Lopez. In nessuna delle 11 gare esterne disputate nel torneo contro i bianconeri, gli emiliani sono riusciti a tenere la porta inviolata: 30 le reti al passivo, per una media di 2.7 a incontro.

La Juventus ha vinto inoltre le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l‘Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso clean sheet per la prima volta in serie A da oltre un anno: febbraio-marzo 2025, con Thiago Motta in panchina. Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato, dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti. L’ultimo segno x degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma: 1-1 al Mapei Stadium.