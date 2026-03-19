Juve-Sassuolo, le probabili formazioni del match

Nella trentesima giornata di Serie A, Juve e Sassuolo si affronteranno all'Allianz Stadium. Di seguito le probabili formazioni

Juve e Sassuolo si affrontano allo Stadium in occasione della 30ª giornata di Serie A. Dopo aver battuto Pisa e Udinese rilanciandosi nella corsa al quarto posto, i bianconeri cercano continuità per superare momentaneamente il Como. Gli emiliani vengono invece da due sconfitte consecutive contro Bologna e Lazio, ma vogliono consolidare la loro posizione nelle zone nobili della classifica. Queste le possibili scelte di Spalletti e Grosso per la sfida dello Stadium.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti

SASSUOLO (4-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso