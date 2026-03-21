Juve-Sassuolo, le probabili formazioni del match

La Juve stasera scenderà in campo contro un Sassuolo rimaneggiato, causa alcuni casi di pertosse interni al gruppo squadra

La Juve di Luciano Spalletti scende in campo stasera contro il Sassuolo, alle 20:45. Alcuni dei neroverdi, tuttavia, sono stati contagiati da alcuni casi di pertosse, come comunicato dalla società nella mattinata di ieri e per questo motivo saranno assenti nella sfida. Di seguito le probabili formazioni del match.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso