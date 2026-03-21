Juve-Sassuolo, le probabili formazioni del match

La Juve di Luciano Spalletti scende in campo stasera contro il Sassuolo, alle 20:45. Alcuni dei neroverdi, tuttavia, sono stati contagiati da alcuni casi di pertosse, come comunicato dalla società nella mattinata di ieri e per questo motivo saranno assenti nella sfida. Di seguito le probabili formazioni del match.
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso