Juve-Sassuolo, Grosso a Sky: “Abbiamo fatto una partita strepitosa”

Le parole di Fabio Grosso al termine del pareggio dell’Allianz Stadium. Il tecnico dei neroverdi è rimasto molto soddisfatto dei suoi ragazzi

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio ottenuto contro la Juventus. Leggiamo le sue dichiarazioni:

Avete fatto una grande prestazione nonostante le tante assenze, come l’avete preparata?

“Le energie sono poche perché abbiamo dovuto mettere tutte quante all’interno di questa gara. Abbiamo fatto una gara strepitosa, per me incredibile, perché siamo andati oltre ogni più rosa aspettativa. È stata una settimana difficile, molto. Ho provato a infondere coraggio, sapendo che sarebbe stata molto dura, e invece questo coraggio alla fine ci ha premiato perché i ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello. E poi, come ho detto anche prima e come ho detto spesso, in queste gare i tre fattori che devono coincidere sono oltre alla tua grandissima prestazione, quel briciolo di fortuna che ti deve dare una mano, però penso che con il nostro modo, con il nostro atteggiamento e con la nostra determinazione ce la siamo andati a ricercare”.

All’ultimo si vedeva sofferenza in panchina, Muric ci ha confessato che sapeva già dove buttarsi: “No, eravamo tesi fino alla fine, anche perché una gara di questo tipo, perché comunque i presupposti erano molto molto complicati, le difficoltà potevano essere grandissime. Ai ragazzi avevo chiesto dentro le difficoltà di rimanerci, di non lasciare la partita, di non farla scorrere, a prescindere da come poi sarebbe andata a finire. Invece, questi ragazzi a un certo punto al 93′ penso saranno forse gli unici, nel mondo, in casa della Juve sull’1-1 che tirano due calci di angolo consecutivi senza andare alla ricerca di, insomma di far passare un po’ di tempo, però è il bello tra virgolette nostro, quindi questo coraggio misto a incoscienza che oggi ha permesso di fare qualcosa di incredibile”.

Pinamonti meriterebbe una chance in Nazionale?

“Per me Andrea è un giocatore forte, come ce ne sono tanti altri, quindi lui ha passato tutti i giorni a pensare come poter fare le cose migliori per riportare la nostra nazionale dove manchiamo da un po’ e dove tutti quanti speriamo di poter tornare. Io poi sono di parte, perché per me Andrea ha grandi qualità. Sicuramente, come dico spesso, può ancora migliorare, può ancora determinare tanto, però è un giocatore completo che da noi sta facendo bene, perché non è facile contro una squadra neopromossa rimettersi dentro e fare quello che stiamo facendo noi. Quindi sono di parte, però siamo tutti tifosi della nazionale e ci fidiamo delle scelte che farà il nostro commissario tecnico e come ha detto anche Daniele, cerchiamo di sostenere e aiutare senza andare sempre alla ricerca di qualcosa che non va, provando a dare quell’energia giusta che può servire per fare delle cose importanti”.