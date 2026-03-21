Juve-Sassuolo 1-1, Spalletti a Sky: “Siamo distrutti”

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sfida il tecnico della Juve Luciano Spalletti

Deludente pareggio all’Allianz Stadium tra Juve e Sassuolo. I neroverdi rispondono alla rete di Yildiz con Pinamonti all’inizio del secondo tempo e, a cinque minuti dal 90′, Locatelli fallisce miseramente del dischetto, buttando al cestino i 3 punti in campionato. La corsa Champions si fa più dura: il Como potrebbe staccare e la Roma potrebbe riagguantare la Signora.

Ai microfoni di Sky, ecco le parole del tecnico Spalletti: “Dovevamo cercare di più gli esterni? Sono caratteristiche del sistema tattico, quando giochi a quattro tieni le due punte larghe e la fai girare bene in questo accerchiamento lo trovi libero per fare l’uno contro uno e siccome i nostri sono bravi a farlo chiedevo sempre di andare su Yildiz e Conceiçao.

Quando sviluppi su questo perimetro contro la squadra avversaria che affolla la zona centrale, se la perdi al limite non la recuperi più, se invece la perdi sullo spigolo la puoi riprendere e togliergli iniziativa. Invece noi si andava tutti lì, spalle alle porte, e si sono fatte scelte sbagliate che hanno inciso.

Abbiamo insistito così, abbiamo preso gol. Dove loro ci hanno fatto gol noi ci siamo arrivati dieci volte a mettere quelle palle lì. Abbiamo fatto vedere poca maturità e poca pulizia di scelte, poca conoscenza di quello che dobbiamo fare.

Siamo distrutti dal dispiacere, perché è il risultato che fa la differenza però potevamo non rischiare le cose che abbiamo rischiato. Ci sono state tante situazioni dove si poteva vincere la partita. Va accettato, c’è ancora spazio. Nel secondo tempo abbiamo fatto cose buone anche se la palla è girata troppo lentamente.

Dipende sempre da quello che si riesce a creare: sul goal Conceiçao ha fatto una bella scelta, poi però ne abbiamo fatte altre sbagliate. Sono cose che a volte poi succedono e non si riesce ad essere esecutivi e concreti per quello che si crea. La partita, per l’assalto finale, per quello che abbiamo condotto, se avessimo vinto sarebbe stato anche meritato.”