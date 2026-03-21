Ai microfoni di Dazn, ecco le parole del tecnico della Juve Luciano Spalletti dopo il pareggio dei suoi uomini contro il Sassuolo

Deludente pareggio all’Allianz Stadium tra Juve e Sassuolo. I neroverdi rispondono alla rete di Yildiz con Pinamonti all’inizio del secondo tempo e, a cinque minuti dal 90′, Locatelli fallisce miseramente del dischetto, buttando al cestino i 3 punti in campionato. La corsa Champions si fa più dura: il Como potrebbe staccare e la Roma potrebbe riagguantare la Signora.

Ai microfoni di Dazn, ecco le parole del tecnico Spalletti: “Si legge che siamo stati poco maturi nelle scelte oggi, perché abbiamo messo a rischio troppi palloni persi e abbiamo subito troppi contropiedi, una volta palla mia, una volta palla tua, una squadra che poi ha difficoltà a subire troppe ripartenze, ne abbiamo subite troppe nel primo tempo e soprattutto non siamo stati bravi a concretizzare delle situazioni importanti.

Locatelli? Prima del rigore è venuto e mi ha detto di volerlo calciare. Lui è il rigorista, l’ultimo l’aveva fatto, c’era già stato il precedente rigore dove poi l’aveva concesso… per cui la regola era questa, e va bene così. I rigori si possono anche sbagliare, è umano, è da calciatori, è chiaro che poi fa parlare un rigore sbagliato e naturalmente siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita.

In una partita come stasera ci vogliono due tipi di centravanti come Vlahovic e Milik. Ci vogliono due attaccanti più fisici, dove poi hanno più forza nei contrasti, hanno più forza sulla palla buttata dentro l’area di rigore, infatti il calcio di rigore è venuto da una situazione del genere, perché sono caratteristiche, sono qualità dei calciatori.

Per cui è semplice: ci fosse voluta una manovra più ampia, dove poi si va ad avvolgere e ad accerchiare la squadra avversaria, è un altro conto, se c’è da finalizzare dentro l’area di rigore con i centrali alti e con la squadra avversaria con blocco basso lì a difendere, bisogna per forza avere quella scocca lì, bisogna avere fisicità.

Siamo stati tutti l’anno a penare per avere a disposizione uno con quelle caratteristiche, oggi ne avevo quattro e due con queste qualità, per cui siamo contenti se si hanno, perché poi c’è ancora da giocare una buona fetta di questo campionato e per quanto mi riguarda è tutto apertissimo.”