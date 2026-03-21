Juve-Sassuolo 1-1, Conceiçao a Sky: “La strada è ancora lunga”

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, l'ala della Juve Francisco Conceiçao è intervenuto a Dazn per analizzare la gara

Deludente pareggio all’Allianz Stadium tra Juve e Sassuolo. I neroverdi rispondono alla rete di Yildiz con Pinamonti all’inizio del secondo tempo e, a cinque minuti dal 90′, Locatelli fallisce miseramente del dischetto, buttando al cestino i 3 punti in campionato. La corsa Champions si fa più dura: il Como potrebbe staccare e la Roma potrebbe riagguantare la Signora.

Ai microfoni di Sky, ecco le parole di Francisco Conceiçao: “Penso che abbiamo avuto le opportunità per vincere la partita. Non siamo riusciti a fare prima il secondo gol e dopo abbiamo avuto anche l’opportunità di fare il 2-1, però non siamo riusciti, è andato così. Le opportunità le abbiamo avute e adesso dobbiamo riposare bene e tornare più forti perché la strada è ancora lunga.

Io cerco di aiutare con le mie caratteristiche la squadra, è quello che provo a fare. Però penso che meritavamo il secondo gol. Non ci siamo riusciti e dobbiamo lavorare su questo, chiudere la partita il prima possibile per non far accadere più ciò che è successo oggi.

Voglio sempre fare bene e qualche volta tutti i giocatori non riescono a esprimersi al meglio. Sì, però penso che ho fatto una buona partita, però sono più deluso per il risultato che abbiamo fatto. Dobbiamo tutti lavorare individualmente così il collettivo è sempre più forte.”