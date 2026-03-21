Juve-Sassuolo 1-1, Conceiçao a Dazn: “Dovevamo chiuderla”

Ai microfoni di Dazn, Francisco Conceiçao, attaccante della Juve, ha analizzato il deludente pareggio tra i bianconeri e il Sassuolo

Deludente pareggio all’Allianz Stadium tra Juve e Sassuolo. I neroverdi rispondono alla rete di Yildiz con Pinamonti all’inizio del secondo tempo e, a cinque minuti dal 90′, Locatelli fallisce miseramente del dischetto, buttando al cestino i 3 punti in campionato. La corsa Champions si fa più dura: il Como potrebbe staccare e la Roma potrebbe riagguantare la Signora.

Ai microfoni di Dazn, ecco le parole di Francisco Conceiçao: “Abbiamo avuto l’opportunità di fare il secondo gol e meritavamo di più. Abbiamo avuto le possibilità ma non ci siamo riusciti, la partita si poteva chiudere molto prima. Siamo entrati e hanno fatto subito l’1-1, poi diventa sempre più difficile quando si chiudono.

Siamo comunque riusciti a creare occasioni ma non a sfruttarle. Dobbiamo continuare però perchè la squadra è ancora lunga. È una questione di lavorare e avere fiducia in me stesso, dopo lo so che la mia qualità esce perchè lavoro tanto. Voglio aiutare di più la squadra.”