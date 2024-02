Juve, Samardzic rimpianto bianconero: “Mercato? Penso all’Udinese”

Le parole di Samardzic al termine della partita tra Juve e Udinese: il centrocampista serbo è un rimpianto di mercato per la Vecchia Signora

Grazie a un suo assist l'Udinese ha battuto la Juve. E pensare che Samardzic per ben due volte è stato vicino al trasferimento alla Vecchia Signora. Intervistato da Sky Sport al termine della partita ha detto: "Non ascolto queste voci, non mi fanno bene. Ho fiducia nella mia Udinese, voglio aiutare e dare tutto. Questo è il mio spirito".