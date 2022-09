Verso Juve-Salernitana: pronostici e precedenti dalla parte dei bianconeri

Questa sera alle 20:45 la Juve scenderà in campo contro la Salernitana , sesta avversaria nella Serie A 2022/23. Dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta contro il PSG, l a squadra di Allegri dovrà tornare subito a vincere ma di fronte si troverà una squadra particolarmente difficile da affrontare. I granata, infatti, hanno dimostrato di giocare un ottimo calcio sotto la guida di Davide Nicola e gli acquisti del mercato estivo hanno rinforzato di molto la formazione. Vincere non sarà scontato ma i bianconeri dovranno cercare a tutti i costi di portare a casa i tre punti. La Vecchia Signora riuscirà a battere la Salernitana?

I precedenti sono tutti dalla parte della Juventus. Come riportato sul proprio sito ufficiale: "La Juventus ha vinto quattro dei sei precedenti di Serie A contro la Salernitana (1N, 1P), e ha tenuto la porta inviolata in cinque occasioni". Al contrario: "La Salernitana ha perso tutte le sei trasferte di Serie A giocate contro squadre piemontesi, subendo una media di 3.5 gol a partita (all’attivo una sola rete, di Sebastiano Vaschetto, il 16 novembre 1947 contro il Torino)". E' però da sottolineare come la Salernitana stia vivendo un grandissimo momento di forma: "I campani hanno ottenuto sei punti finora in campionato; nelle due precedenti stagioni di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (1998/99 e 2021/22), la squadra granata si era fermata a un punto sia dopo cinque che dopo sei giornate, mentre nel 1947/48, unica altra annata disputata, aveva ottenuto due vittorie e due pareggi (2P)".