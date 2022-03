Salernitana, Nicola: “Quando la Juve comincia a vincere è difficile fermarla”

Le parole dell'allenatore della Salernitana Davide Nicola in conferenza stampa al termine della partita contro la Juve

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Villareal la Juventus aveva bisogno di una vittoria e contro la Salernitana non ha deluso le aspettative. Dybala e Vlahovic hanno trascinato i bianconeri grazie ai loro gol nel primo tempo, poi nella seconda frazione di gioco la squadra è riuscita a mantenere il risultato, portando a casa tre punti di fondamentale importanza.

Al termine della partita l'allenatore della squadra granata Nicola è intervenuto in conferenza stampa: “Una delle priorità nostre e rendere ai tifosi quello che loro ci stanno dimostrando. Sulla partita parliamo di una sconfitta diversa rispetto a Milano, ogni tanto siamo ancora un po’ diesel a livello mentale ma non è facile contro questa Juve. Hanno giocatori come Vlahovic e Dybala, parliamo di una squadra qualitativa. Il nostro obiettivo era comunque venire qui a fare risultato. Siamo realisti ma anche consapevoli di aver fatto un’ottima partita. Prendendo gol dopo cinque minuti abbiamo messo la gara sui piani preferiti della Juve. Mi sarebbe piaciuto trovare il gol, sarebbe stato interessante vedere come sarebbe andata a finire. Sulle scelte di formazione abbiamo optato per un terzino da un lato e un’ala dall’altro. Adesso c’è la sosta, facciamo un bel lavoro e poi ci giochiamo tutto nel rush finale”.