Juve, testa alla Salernitana: le ultime novità sugli infortunati

La Juve si prepara a sfidare la Salernitana: le ultime novità sugli infortunati in vista del match di Coppa Italia

Terminate le feste di Capodanno la Juve è tornata subito in campo ad allenarsi con l'obiettivo di preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana.

I bianconeri ieri sono quindi scesi in campo, con Allegri che ha potuto contare sulla squadra quasi al completo. Gli unici che si sono allenati a parte sono stati Alex Sandro e Kean. Allenamento personalizzato per De Sciglio, che sta recuperando dal lungo infortunio e ha svolto parte della sessione in gruppo.