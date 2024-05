Juve-Salernitana 1-1: Rabiot salva i bianconeri dal disastro

C'era una volta la Juve, una delle migliori squadre d'Italia e in grado di battere qualunque avversario. C'era una volta, come una favola, perchè ora la realtà è ben diversa. Contro una Salernitana ultima in classifica e già retrocessa i bianconeri sbagliano tutto o quasi ma riescono a portare a casa un punto. Un pareggio che non complica particolarmente la qualificazione alla prossima Champions League ma che è più uno schiaffo morale. Male, a tratti malissimo. Un disastro tutto bianconero quasi incomprensibile. Ora però bisognerà subito voltare pagina e guardare avanti: mercoledì in finale di Coppa Italia servirà tutta un'altra prestazione. La squadra di Allegri riuscirà a dimostrare il suo valore o il finale di stagione sarà ancor più deludente della stagione stessa?