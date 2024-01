Juve, Salandini: “Nasca ha visto la mano di Kean ma non quella di Bastoni”

Tramite il proprio profilo social, Stefano Salandin ha commentato il mancato richiamo del Var sul fallo di Bastoni in occasione del gol vittoria in Inter-Verona . La firma di Tuttosport, ha comparato l'episodio a quello di Moise Kean della Juventus contro lo stesso Hellas . Ecco cosa ha scritto: "Eppure io avevo capito che in casa il # Verona lo si deve battere senza ansie e con caterve di gol… ma guarda. Comunque un sacco di gente dovrebbe provare per lo meno imbarazzo. Ma non accadrà. Pensate che la gomitata di # bastoni è esattamente uno dei casi specifici del protocollo originario #VAR. Ma i tempi cambiano e, soprattutto alle nostre latitudini, si adeguano. E io mi sono un po’ rotto di farmi perculare".

Salandin ha proseguito: "A prescindere. Curioso: l’occhio #Nasca alla #VAR vede la manata di Kean a metà campo prima del gol e non vede poi la sceneggiata oscena di Faraoni in juventus-verona ma non vede la gomitata di #Bastoni in #InterHellasVerona. Come minimo sfortunato. Capita. Ma non dovrebbe capitare".