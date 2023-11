Juve, Salandin: “La polemica sulla posizione di Chiesa è campata in aria”

Intervistato per Tmw, Stefano Salandin , firma di Tuttosport, ha espresso la sua opinione sulle discussioni attorno al ruolo di Federico Chiesa . La doppietta realizzata in Nazionale contro la Macedonia avrebbe sollevato molto dubbi sull'impiego dello stesso giocatore da seconda punta nella Juventus . Su questo tema, Salandin si è espresso così:

"E' una polemica veramente campata in aria, ci sono le mappe di gioco delle partite e quelle giocate con la Juve sono perfettamente sovrapponibili a quella giocata venerdì con la Nazionale. In più, il secondo gol in contropiede contro la Nord Macedonia è perfettamente sovrapponibile a quello realizzato contro l'Udinese, ma anche quello con l'Empoli è molto simile al primo. Le ho viste tutte le gare della Juventus quest'anno e lui parte spesso largo: poi è chiaro che cerca di stare il più vicino possibile a Vlahovic perché giocano a due, ma è una polemica basata sul nulla. Magari si può discutere sulla proposta di gioco, su una proposta di gioco più o meno congeniale allo stile di Chiesa. Ma non è una questione di posizione in campo, è una questione di atteggiamento".