Juve, Sacchi si esprime sul dilemma in attacco: "Io scelgo lui"
Stefania Palminteri
3 Settembre, 12:30
Notizie Juve, le parole di Sacchi.
Arrigo Sacchi, ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale italiana, si è espresso sul centravanti titolare della Juve

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale italiana, ha risposto al dibattito del momento: chi deve essere il titolare in attacco della Juve? Ecco le sue parole: “Non so chi sceglierà Tudor, ma so chi sceglierei io. Dico Vlahovic perché conosce il campionato italiano, non ha bisogno di adattamento e, secondo me, ha anche voglia di dimostrare che è un bravo centravanti.”

“Cosa mi piace della Juve? È una squadra tosta, solida in difesa. Punta a non subire gol ed è organizzata. Alla lunga, nel nostro campionato, questo fa la differenza.”

