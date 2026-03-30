Juve, sabato scorso esercitazione allo Stadium. Il messaggio del club

Come comunica la Juve, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, all’Allianz Stadium si è svolta una esercitazione

Si è svolta nella giornata di sabato 28 marzo, presso l’Allianz Stadium, un’importante esercitazione di maxiemergenza volta a consolidare e migliorare i processi di gestione delle criticità durante gli eventi sportivi.

L’attività ha visto il coinvolgimento di una macchina organizzativa rilevante, composta da 250 comparse suddivise tra pubblico illeso e figuranti feriti, 150 steward dislocati nelle aree d’interesse dell’esercitazione e 100 operatori sanitari tra soccorritori, medici e infermieri.

La simulazione ha riguardato la gestione di un incidente causato da un movimento di massa non controllato all’interno del settore ospiti al momento dell’esultanza per un gol. L’obiettivo principale del test è stato quello di testare i protocolli di sicurezza e l’efficacia dei soccorsi all’interno dell’impianto, nell’ottica di migliorare costantemente gli standard di gestione delle emergenze.