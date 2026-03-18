Juve, Sabatini sul percorso dei bianconeri: “Ora è una squadra che crea tanto ed è bella da vedere”

Nelle ultime settimane, la Juventus oltre ad aver ritrovato il bel gioco sta trovando finalmente continuità di risultati. Sul punto è intervenuto Sandro Sabatini, leggiamo le sue parole.

Sandro Sabatini ha analizzato la crescita della Juventus, che nonostante abbia avuto una flessione a livello di risultati nel mese di febbraio, non ha mai smesso di continuare il percorso intrapreso. Di seguito le sue parole:

“È una Juve che crea tanto e che è anche bella da vedere, perché cerca sempre la profondità e prova a farlo con la maggior rapidità possibile. Yildiz è fondamentale per questo tipo di gioco e anche ad Udine il turco si è dimostrato fondamentale. Al triplice fischio del Friuli abbiamo visto un’esultanza decisa dell’allenatore, penso che in campo abbia visto proprio la squadra che ha nella sua testa“.