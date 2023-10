Juve, Sabatini: “Le partite brutte si fanno i due. Primo tempo di tatticismo”

Sandro Sabatini, ospite a Pressing, ha analizzato la partita tra Juventus e Atalanta. Ecco le sue parole: "Contro l' Atalanta è stata una partita strana. Quando sento che è stata una brutta partita dico che le brutte partite si fanno comunque in due. Io la vedo in modo diverso: Szczesny ha fatto solo una parata sulla punizione e Musso tre ma più facili. Il primo tempo è stato descritto come mostruoso ma è stato pieno di tattica e anche di un bel confronto tra le due squadre".

Il giornalista ha proseguito: "Poi la Juventus nell'ultimo quarto d'ora è finita ed è venuta fuori l'Atalanta e alla fine è stata anche fortunata sugli errori di Koopmeiners. La Juventus deve vincere, deve lottare, lo dice la storia, il DNA, ma se confrontiamo le formazioni di oggi non c'è la differenza per cui la Juventus deve vincere a Bergamo. Va bene se finisce 0-0 anche dal punto di vista anagrafico, nell'ultimo quarto d'oro ha giocato un 2005, l'Atalanta non aveva giocatori così giovani. E' stato un confronto tra due squadre che si equivalgono. Poi deve far meglio? Certo. Deve far tre passaggi di fila? Assolutamente sì".