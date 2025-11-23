Juve, il commento di Sabatini:”Prestazione non all’altezza”

Sandro Sabatini, ha analizzato il match di ieri sera e la situazione in casa Juventus dopo il terzo pari di fila.

La Juventus non va oltre il pari contro la Fiorentina e torna a casa con un punto amaro. Per i bianconeri, si tratta del terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Riguardo al match di ieri sera e alla prestazione della Juventus, Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com per fare il punto sulla situazione. Qui sotto le sue dichiarazioni:

Il commento di Sabatini

“Per chi vuole discutere dell’episodio arbitrale, per me il rigore andava confermato. Raramente ho visto un arbitro della capacità di Doveri piegarsi a un’imperfezione notata dal Var, perché è Vlahovic a tirare per primo la maglia di Marì, ma poi il fallo si concretizza in area.

La prestazione della Juventus, non è stata all’altezza di una sfida che almeno in teoria proponeva una squadra che punta ad un posto in Champions League. La differenza tra Fiorentina e Juventus non si è vista. Un po’ di spunti dai singoli, soprattutto Vlahovic e Kean. Yildiz ancora una volta apparso sottotono, disputando una partita anonima e opaca.

Con l’arrivo di Spalletti la Juve era stata rivitalizzata, ora però continuano ad arrivare pareggi consecutivi che mettono a dura prova speranze e ambizioni dei bianconeri”.