Juve, Sabatini: “Con l’Inter prestazione finalmente all’altezza”

Sandro Sabatini ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Inter: per il giornalista, i bianconeri avrebbero finalmente convinto

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato della prestazione della Juventus contro l’Inter. Ecco un estratto delle sue parole: “Un solo gol, ma partita bellissima, con qualità molto più elevata rispetto allo scoppiettante 4-4 dell’andata. Allora era stata la festa degli errori (anche – soprattutto – quelli dell’Inter sul 4-2). Stavolta, ha vinto la squadra che ha sofferto nel primo tempo e poi si è scatenata nella ripresa. Cioè la Juventus di Thiago Motta, che conquista i tifosi bianconeri con la quarta vittoria consecutiva (terza in campionato) e una prestazione finalmente all’altezza, che consente allo Stadium di cantare a festa come non accadeva da tanto tempo”.

Sabatini: “Kolo Muani poco fino all’assist”

Inoltre, sulle valutazioni dei giocatori, il giornalista ha aggiunto: “Pagelle bianconere. Di Gregorio presente, Weah meno in difficoltà su Dimarco rispetto alla sofferenza di Savona sull’incontenibile Dumfries. I due centrali Gatti e Veiga essenziali e ruvidi il giusto. Kephren Thuram bloccato davanti alla difesa, per consentire più libertà d’azione a McKennie e Koopmeiners (stavolta più che sufficiente). Per completare le pagelle dei titolari bianconeri: Conceicao elettrico e sempre determinante, Nico Gonzalez più spento che acceso e Kolo Muani pochissimo coinvolto fino al magnifico assist del gol. Subentrati: di rincorsa verso una forma migliore Cambiaso, ordinari Locatelli e Yildiz negli ultimi minuti”. Leggi anche le parole di Di Canio sulla prestazione di Kolo Muani<<<