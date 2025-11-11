Juve, Sabatini a Tuttosport: “Spalletti è perfetto per la Juventus”

Walter Sabatini è sicuro che la Juventus sia la scelta migliore per Luciano Spalletti. Leggiamo la sua intervista a Tuttosport.

Walter Sabatini, intervistato da Tuttosport ha parlato di Luciano Spalletti. I due si conoscono molto bene, dopo aver lavorato insieme nella Roma. Leggiamo le dichiarazioni del direttore sportivo:

“È giusto che parli di scudetto”

In merito alle parole del tecnico toscano sul crederci nello scudetto: ”Fa benissimo, perché è un risultato improbabile, ma non impossibile. Spalletti si è assunto una responsabilità prima di tutto con i suoi giocatori, per cui non si accontenta del quarto posto. Ha un gruppo ancora giovane, per farlo crescere è giusto anche parlare di questi argomenti. Credere nello scudetto non è una pazzia, conoscerà a fondo i suoi giocatori e poi li farà volare. Se parla di scudetto, ci crede veramente”.

Lavorare con Spalletti

Sabatini ha poi raccontato del rapporto di lavoro con il mister: ”A Roma ci vedevamo tutti i giorni, veniva sempre nel mio ufficio. La vita in simbiosi con il direttore sportivo va sempre bene, perché i problemi si dividono in due”.

Le richieste sul mercato

In merito alle richieste del tecnico: “Non si concentrava su un profilo specifico, lui dava solo le caratteristiche. Ma con una precisione chirurgica. Alla Juve ha tanti giocatori su cui poter lavorare, ha una rosa che è pane per i suoi denti”.

La Juve la scelta migliore

“Il mister studia tutto, dagli sguardi alla postura del corpo. È un genio dei dettagli. Aveva bisogno di trovare un ambiente operoso, il suo modo di essere si sposa alla perfezione con la cultura juventina”.