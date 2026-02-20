Juve, Sabatini a Tuttosport: “Nelle ultime partite è mancata un po’ di fortuna”

Le dichiarazioni di Walter Sabatini sul momento che sta vivendo la Juventus e su come dovrà agire nel prossimo mercato.

Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. L’ex dirigente ha analizzato le ultime partite della Juventus, specie contro Inter e Galatasaray, invitando la dirigenza bianconera a fidarsi di Luciano Spalletti e a investire ancora sul mercato. Di seguito le sue parole:

“In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e la piega della gara di Istanbul. Mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato.

Rinnovo Spalletti? Sarebbe folle non ripartire da lui, per quello che ha dato e per l’impronta che ha lasciato. Luciano è un genio, ha trasformato la squadra in poco tempo.

Il mercato per i bianconeri? McKennie sa fare tutto, va tenuto. E Vlahovic per la Juve vale come Hojlund per il Napoli: averlo fa la differenza. Le grandi squadre devono avere un grande centrocampo”.